В "Технопромэкспорте" прокомментировали поставки турбин Siemens в Крым

В компании, которая занималась приобретением турбин, заявили, что изначально присматривались к оборудованию из Ирана, но потом приобрели его на вторичном рынке. У кого именно в итоге была закуплена техника, не уточняется.

"Технопромэкспорт" приобрёл четыре комплекта газотурбинных установок со вторичного рынка для установки на электростанциях в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

— Siemens ни при чём, мы говорим, что у нас вторичный рынок турбин, мы их купили и переделали. Мы не готовы говорить, что это за турбины, но они модернизированы до такой степени, что называть их турбинами производителя не представляется возможным, — пояснила представитель компании в разговоре с Лайфом.

Напомним, по данным агентства Reuters, в Крым ранее было доставлено оборудование немецкой марки Siemens. Поставка якобы произошла в обход санкций ЕС. В Кремле эту тему отказались комментировать.