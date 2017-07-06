В "Технопромэкспорте" прокомментировали поставки турбин Siemens в Крым

"Технопромэкспорт" приобрёл четыре комплекта газотурбинных установок со вторичного рынка для установки на электростанциях в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
— Siemens ни при чём, мы говорим, что у нас вторичный рынок турбин, мы их купили и переделали. Мы не готовы говорить, что это за турбины, но они модернизированы до такой степени, что называть их турбинами производителя не представляется возможным, — пояснила представитель компании в разговоре с Лайфом.
Напомним, по данным агентства Reuters, в Крым ранее было доставлено оборудование немецкой марки Siemens. Поставка якобы произошла в обход санкций ЕС. В Кремле эту тему отказались комментировать.
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