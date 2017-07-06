Сбившую "пьяного мальчика" автолюбительницу заключили под стражу

Ранее женщина находилась под подпиской о невыезде, но нарушала её условия, покидая разрешённые границы.

Суд принял решение заключить под стражу жительницу Балашихи Ольгу Алисову, которая на своём автомобиле сбила "пьяного мальчика". Как сообщает корреспондент Лайфа из зала суда, под арестом автолюбительница проведёт 2 месяца и 10 суток.

После возбуждения уголовного дела Алисову отпустили под подписку о невыезде, но, как выяснилось, женщина выезжала за разрешённые границы. После этого следователи ходатайствовали об ужесточении меры пресечения. Суд эту просьбу поддержал.

Напомним, шестилетний Алёша Шимко погиб 23 апреля во дворе собственного дома в подмосковном Железнодорожном под колёсами автомобиля. За рулём иномарки находилась 31-летняя Ольга Алисова. История получила огласку после того, как стали известны результаты экспертизы, согласно которой ребёнок был сильно пьян.