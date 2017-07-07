Президент Польши прокомментировал конфуз с рукопожатием его жены и Трампа

Президент Польши опроверг информацию ряда СМИ о том, что его супруга Агата Корнхаузер-Дуда проигнорировала протянутую ей руку президента США Дональда Трампа.

Contrary to some surprising reports my wife did shake hands with Mrs. and Mr. Trump @POTUS after a great visit. Let's FIGHT FAKE NEWS. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 6 июля 2017 г.

— Вопреки некоторым неожиданным сообщениям, моя жена поздоровалась с миссис и мистером Трампами после прекрасного визита. Давайте дадим бой фейковым новостям! — написал Дуда в своём "твиттере".

Ранее Лайф сообщал об эпизоде, при котором первая леди Польши якобы проигнорировала попытку Трампа пожать ей руку перед камерами во время протокольной встречи. Президент США, поприветствовав своего польского коллегу, протянул руку его супруге, однако Корнхаусер-Дуда прошла мимо, чтобы поздороваться с Меланьей Трамп.