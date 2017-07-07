Президент Польши прокомментировал конфуз с рукопожатием его жены и Трампа

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Президент Польши прокомментировал конфуз с рукопожатием его жены и Трампа

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Фото: © REUTERS/Carlos Barria

Президент Польши опроверг информацию ряда СМИ о том, что его супруга Агата Корнхаузер-Дуда проигнорировала протянутую ей руку президента США Дональда Трампа.

— Вопреки некоторым неожиданным сообщениям, моя жена поздоровалась с миссис и мистером Трампами после прекрасного визита. Давайте дадим бой фейковым новостям! — написал Дуда в своём "твиттере".

Ранее Лайф сообщал об эпизоде, при котором первая леди Польши якобы проигнорировала попытку Трампа пожать ей руку перед камерами во время протокольной встречи. Президент США, поприветствовав своего польского коллегу, протянул руку его супруге, однако Корнхаусер-Дуда прошла мимо, чтобы поздороваться с Меланьей Трамп.

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