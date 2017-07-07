Принцесса Японии отложила объявление о помолвке из-за наводнений на юге страны

По предварительным данным, 15 человек пропали без вести, около тысячи человек остаются заблокированы в зоне стихийного бедствия.

Японская принцесса Мако отложила официальное объявление о своей помолвке с бывшим однокурсником из-за стихийного бедствия на юге страны. Об этом сообщили представители управления делами императорского двора Японии.

Торжественное мероприятие должно было состояться 8 июля, однако в течение трёх последних дней в японских префектурах Фукуока и Оита на юго-западном острове Кюсю льют ливневые дожди, что привело к жертвам среди населения и разрушению инфраструктур городов.

Как ранее сообщал Лайф, в результате наводнения на юге Японии не менее шести человек погибли, 15 числятся пропавшими без вести. По словам местных чиновников, ситуация на острове Кюсю остаётся крайне серьёзной.