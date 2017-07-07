Самый холодный день июля в Москве переносится на завтра

Как сообщают специалисты, в субботу, 8 июля, ожидается настоящая сентябрьская погода.

Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал Лайфу, что самым холодным днём июля станет не 7, а 8 июля.

— В течение пятницы погода будет обусловлена влиянием североатлантического циклона. В Москве похолодание усилится, максимум на что придётся рассчитывать — это +15...+17 градусов. В Подмосковье — +13...+17. Эти показатели ближе к майским, — отметил синоптик.

Дожди 7 июля специалист прогнозирует во второй половине дня. Не исключено, что будет ливень.

— 8 июля, суббота, станет самым холодным днём месяца. Пасмурное небо, дожди. Ночью столбики термометров в Москве опустятся до +8 градусов, по области — до +6.

Днём в столице будет сентябрьская погода — +13...+17 градусов. Ветер северо-западный, до 9 м/с. К воскресенью выглянет солнце и будет +17...+19 градусов.