Песков: Путин и Трамп уже пожали друг другу руки

Пресс-секретарь российского президента добавил, что мировые лидеры скоро проведут встречу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп уже пожали друг другу руки.

— Они пожали друг другу руки и сказали, что скоро проведут отдельную встречу, что скоро увидятся, — сообщил представитель Кремля, отвечая на вопрос Лайфа.

Ранее Лайф писал о том, что глава Белого дома Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин пересеклись в кулуарах саммита G20. Президент США также отметил в "Твиттере", что с нетерпением ждёт встречи с Путиным.