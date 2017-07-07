Песков: Путин и Трамп уже пожали друг другу руки

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Песков: Путин и Трамп уже пожали друг другу руки

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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев;  © REUTERS/David Moir 

Пресс-секретарь российского президента добавил, что мировые лидеры скоро проведут встречу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп уже пожали друг другу руки.

— Они пожали друг другу руки и сказали, что скоро проведут отдельную встречу, что скоро увидятся, — сообщил представитель Кремля, отвечая на вопрос Лайфа.

Ранее Лайф писал о том, что глава Белого дома Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин пересеклись в кулуарах саммита G20. Президент США также отметил в "Твиттере", что с нетерпением ждёт встречи с Путиным.

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