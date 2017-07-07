Ловцу покемонов Соколовскому смягчили приговор

Условное заключение под стражу снизили с трёх с половиной лет до двух лет и трёх месяцев.

Блогеру-атеисту, который ранее был приговорён к 3,5 года условно за то, что ловил покемонов в храме, смягчили приговор.

— Приговор Верх-Исетского районного суда изменить, исключить ст. 138.1 "Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений". Назначить наказание в виде лишения свободы сроком два года и три месяца условно, — сказала судья Свердловского областного суда.

Напомним, Руслана Соколовского задержали 2 сентября 2016 года и впоследствии признали виновным в оскорблении чувств верующих и разжигании ненависти и вражды. После оглашения приговора защитники блогера заявили о намерении оспорить его как излишне жестокий.