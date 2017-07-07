Владимиру Путину доложили о направленном ему письме лётчика Ярошенко

Ранее сообщалось, что в своём послании пилот просит обсудить с Трампом вопрос своей экстрадиции.

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о направленном ему письме лётчика Константина Ярошенко. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее СМИ сообщали, что российский пилот Константин Ярошенко, который отбывает наказание в тюрьме в США, направил письмо Владимиру Путину с просьбой обсудить вопрос его экстрадиции во время встречи с главой США Дональдом Трампом.

Супруга лётчика Виктория надеется, что данный вопрос поднимут на встрече во время саммита G20. Ранее сообщалось, что главы государств встретятся в 16:45 по Москве и будут общаться около получаса.