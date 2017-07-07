СМИ опубликовали видео рукопожатия Путина и Трампа в замедленной съёмке

Читайте также

СМИ опубликовали видео рукопожатия Путина и Трампа в замедленной съёмке

5972

Сегодня президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп пересеклись в кулуарах саммита G20 в Гамбурге и пожали друг другу руки. The Telegraph показал первое рукопожатие лидеров стран в замедленной съёмке.

Стоит отметить, что это первое рукопожатие Путина и Трампа. Сегодня президент России и его американский коллега проведут личную встречу на полях саммита. По словам главы Белого дома, он с нетерпением ждёт этой встречи.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!