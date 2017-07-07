СМИ опубликовали видео рукопожатия Путина и Трампа в замедленной съёмке

Сегодня президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп пересеклись в кулуарах саммита G20 в Гамбурге и пожали друг другу руки. The Telegraph показал первое рукопожатие лидеров стран в замедленной съёмке.

Donald Trump and Vladimir Putin shake hands for the first time pic.twitter.com/xJ5tgcmCKS — The Telegraph (@Telegraph) 7 июля 2017 г.

Стоит отметить, что это первое рукопожатие Путина и Трампа. Сегодня президент России и его американский коллега проведут личную встречу на полях саммита. По словам главы Белого дома, он с нетерпением ждёт этой встречи.