Из-за протестов в Гамбурге Меланья Трамп не может покинуть свой отель

Супруга американского президента должна была отправиться на встречу супругов лидеров G20.

Жена американского президента Меланья Трамп не может покинуть отель в Гамбурге и отправиться на встречу супругов лидеров G20, сообщает Spiegel.

— У нас пока нет разрешения полиции на то, чтобы покинуть гостиницу, — отметил представитель первой леди.

Однако и сама Меланья прокомментировала ситуацию, опубликовав сообщение в своём микроблоге в "Твиттере".

Thinking of those hurt in #Hamburg protests. Hope everyone stay safe! #G20 — Melania Trump (@FLOTUS) 7 июля 2017 г.

— Мои мысли с теми, кто пострадал в результате протестов в Гамбурге. Надеюсь, все в безопасности, — написала она.

По информации Spiegel, супруга президента отправится на мероприятие, как только ситуация стабилизируется.

Ранее Лайф писал о том, что демонстранты атаковали в Гамбурге полицейский вертолёт с помощью сигнальной ракеты.