Диссовет БелГУ не нашёл плагиата в диссертации Мединского

Читайте также

Диссовет БелГУ не нашёл плагиата в диссертации Мединского

137

Владимир Мединский. Фото: © L!FE/Владимир Суворов

Таким образом, члены совета сочли необоснованным требование лишить министра культуры РФ учёной степени доктора исторических наук.

Диссертационный совет Белгородского государственного университета не нашёл плагиата в диссертационной работе главы Министерства культуры РФ Владимира Мединского. Таким образом, требование лишить его учёной степени доктора исторических наук члены диссовета сочли необоснованным.

— Диссовет принял решение, в котором согласился с решением о присуждении Мединскому учёной степени доктора исторических наук. 19 (человек. — Прим. Лайфа) проголосовали за, трое воздержались, — цитирует агентство РИА "Новости" слова руководителя управления БелГУ по связям с общественностью и СМИ Вероники Смирновой.

Заседание по этому вопросу состоялось в пятницу. Сам Мединский на нём отсутствовал и отправил в Белгород своего представителя. Ранее Лайф писал, что на этот день у министра культуры запланирован визит в Китай.

Напомним, что историки потребовали лишить Владимира Мединского учёной степени, углядев в его диссертации "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII в." ненаучность.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!