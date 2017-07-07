Диссовет БелГУ не нашёл плагиата в диссертации Мединского

Таким образом, члены совета сочли необоснованным требование лишить министра культуры РФ учёной степени доктора исторических наук.

Диссертационный совет Белгородского государственного университета не нашёл плагиата в диссертационной работе главы Министерства культуры РФ Владимира Мединского. Таким образом, требование лишить его учёной степени доктора исторических наук члены диссовета сочли необоснованным.

— Диссовет принял решение, в котором согласился с решением о присуждении Мединскому учёной степени доктора исторических наук. 19 (человек. — Прим. Лайфа) проголосовали за, трое воздержались, — цитирует агентство РИА "Новости" слова руководителя управления БелГУ по связям с общественностью и СМИ Вероники Смирновой.

Заседание по этому вопросу состоялось в пятницу. Сам Мединский на нём отсутствовал и отправил в Белгород своего представителя. Ранее Лайф писал, что на этот день у министра культуры запланирован визит в Китай.

Напомним, что историки потребовали лишить Владимира Мединского учёной степени, углядев в его диссертации "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII в." ненаучность.