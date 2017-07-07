Трамп "прощупывает" Путина. Физиогномист оценил рукопожатие двух лидеров

По мнению эксперта, президенты США и России повели себя настороженно по отношению друг к другу.

Первая личная встреча лидеров России и США завершилась коротким рукопожатием. Для обычного человека этот жест — элемент этикета. Но для физиогномиста Светланы Филатовой это рукопожатие — объект для изучения. По мнению специалиста, президенты были настороженны относительно друг друга. Оба держали расстояние, чтобы оставить себе зазор для действий. Оба немного склонились — знак заинтересованности. Но всё же Трамп был больше заинтересован во встрече, а потому попытался "прощупать" Путина.

— То похлопывание Трампа по локтю Путина — это приём, который впервые появился и вошёл в моду в Древнем Риме. Римляне прятали под одеждой оружие в рукавах, ножи. Такими похлопываниями они проверяли, нет ли опасности. Этот жест направлен подсознательно на проверку собеседника. Трамп попытался "прощупать" Путина. Но при этом без своих выходок и провокаций, — пояснила Светлана Филатова.

Физиогномист обратила внимание, что Трамп избрал тактику "разведки боем". Признаком этого являются ещё и хлопки по спине Путина, хотя оба президента были на значительном удалении друг от друга. В то же время Путин повёл себя сдержанно.

— Обратите внимание: никто не подошёл ближе. Каждый заинтересован в разговоре, но оба держат информацию в себе, пытаясь угадать, что хочет сказать собеседник. Но больше заинтересован в выведывании Трамп. Потому он пытался "прощупать" Путина, — подытожила Филатова.