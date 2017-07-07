На полях G20 в Гамбурге стартовала первая встреча Путина и Трампа

Ожидается, что темами беседы лидеров двух стран станут Сирия и борьба с международным терроризмом.

На полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге проходит первая встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

По предварительным данным, всего в беседе примет участие шесть человек. Сам Владимир Путин, Трамп, глава МИД РФ Сергей Лавров, госсекретарь США Рекс Тиллерсон и переводчики. Ожидается, что сам разговор будет длиться не более получаса.

Как ранее сообщал Лайф, Путин и Трамп сегодня уже пересеклись в кулуарах саммита и пожали друг други руки.