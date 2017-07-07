Орешкин: Путин указал Трампу на несправедливость санкций

Выступая на саммите G20, президент обратил внимание на то, что его американский коллега часто говорит о справедливости в международной торговле, тогда как сам, по сути, реализует финансовые ограничения по отношению к России.

Президент России Владимир Путин на заседании G20 сказал главе США Дональду Трампу, что в условиях экономических санкций говорить о свободе мировой торговли нельзя. Слова российского лидера процитировал министр экономического развития Максим Орешкин.

— Когда выступал президент Российской Федерации, он немножко "вернул" президенту Трампу, сказав, что президент Трамп говорит о справедливости в международной торговле, но о какой справедливости можно говорить в той ситуации, когда есть финансовые ограничения и есть торговые ограничения, — сказал министр.

Ранее Лайф сообщал, что в Гамбурге началась личная встреча Путина и Трампа. Как отмечалось, темами беседы лидеров двух стран станут Сирия и борьба с международным терроризмом.