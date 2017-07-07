Силуанов рассказал о дискуссии Путина и Трампа на пленарном заседании G20

Глава Минфина РФ Антон Силуанов подтвердил, что на пленарном заседании саммита G20 в Гамбурге у Путина и Трампа состоялась дискуссия.
— Когда Путин выступал по мировой экономке, обратил внимание на слова Трампа, который говорил, что необходимо развивать торговлю, — заявил министр экономики.
Путин подчеркнул, что нужно выполнять то, что было заявлено.
Ранее Лайф писал о том, что на полях G20 в Гамбурге стартовала первая встреча президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа.
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