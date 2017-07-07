Силуанов рассказал о дискуссии Путина и Трампа на пленарном заседании G20

Глава Белого дома и российский лидер обсудили вопросы мировой экономики и международной торговли.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов подтвердил, что на пленарном заседании саммита G20 в Гамбурге у Путина и Трампа состоялась дискуссия.

— Когда Путин выступал по мировой экономке, обратил внимание на слова Трампа, который говорил, что необходимо развивать торговлю, — заявил министр экономики.

Путин подчеркнул, что нужно выполнять то, что было заявлено.

Ранее Лайф писал о том, что на полях G20 в Гамбурге стартовала первая встреча президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа.