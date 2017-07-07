Тиллерсон: Путин и Трамп обсуждали будущее, а не прошлое

Госсекретарь сказал, что согласен с американским президентом в том, что фокусироваться нужно на предстоящих шагах в рамках двусторонних отношений между США и РФ.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о том, что американский президент Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин в рамках переговоров сфокусировались на будущем, а не на прошлом.

Он также отметил, что РФ и США вряд ли придут к общему знаменателю в вопросе "вмешательства" в американские выборы.

— Два президента сфокусировались на том, как мы будем двигаться дальше. Для меня непонятно, сможем ли мы когда-нибудь прийти к взаимопониманию между двумя нациями. Вопрос, что мы будем делать сейчас, — подчеркнул он.

Ранее Лайф писал о том, что Путин и Трамп обсудили проблему санкций. Помимо этого, Тиллерсон заявил, что между российским и американским президентами сложилась "позитивная химия".