Глава Госдепа: Путин и Трамп не договорились о следующей встрече

Рекс Тиллерсон заявил, что в рамках прошедших переговоров американский и российский президенты сфокусировались на будущем.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп не договорились о дате следующей встречи. Об этом сообщил глава Госдепа Рекс Тиллерсон.

— Договорённости о следующей встрече президентов не было достигнуто. Будут проведены контрольные встречи между разными рабочими группами в Госдепартаменте, — рассказал он журналистам.

Как сообщал Лайф, Владимир Путин и Дональд Трамп 7 июля провели переговоры на полях саммита G20 в Гамбурге. Первая встреча двух лидеров длилась гораздо дольше заявленного времени — почти 2,5 часа. Обе стороны уже назвали этот разговор серьёзным и конструктивным.

Текстовую трансляцию с G20 смотрите здесь.