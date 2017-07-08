В США бортпроводник разбил бутылку вина о голову пассажира

23-летний американец, устроивший потасовку во время рейса, появился в суде с синяком под глазом.

Бортпроводник авиакомпании Delta, пытаясь унять буйного пассажира, разбил бутылку вина о его голову. Инцидент произошёл на борту самолета, следовавшего из Сиэтла в Пекин, сообщает ABC News.

Напомним, об инциденте стало известно накануне. Один из пассажиров попытался проникнуть в кабину пилота, в результате стюардесса и другой пассажир получили ранения. "Боингу" пришлось вернуться в аэропорт вылета.

Сегодня американские СМИ приводят подробности скандала на борту. По их данным, буйный пассажир бросался к выходу и дрался с другими пассажирами, после чего бортпроводник, чтобы усмирить молодого человека, разбил о его голову бутылку вина.

23-летний житель Тампы появился в суде с синяком под правым глазом. Ему предъявлено обвинение, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и штраф в размере 250 тысяч долларов.