В ЛНР назвали цели организаторов двойного теракта в Луганске

По данным силового ведомства ЛНР, диверсанты рассчитывали убить как можно больше мирных жителей.

Целью организаторов двойного взрыва в Луганске, по данным правоохранителей ЛНР, были местные жители. Притом взрывы были продуманы таким образом, чтобы после первого, когда на место происшествия сбежались зеваки и прибыло руководство Вооружённых сил и оперативных служб, сработало второе взрывное устройство.

— Мину заложили возле магазина, где обычные местные жители и военные НМ ЛНР кофе пьют. Кстати, неподалёку и детская площадка — буквально в 100 метрах. Расчёт был на то, что после первого взрыва на место происшествия сбежится множество зевак, а также приедет руководство Народной милиции, МВД, МЧС, и тогда сработает второе устройство, заложенное в машине, — рассказал источник в силовых структурах республики.

По словам правоохранителей, основной удар от второго взрыва принял на себя стоящий рядом армейский Камаз, что помогло избежать новых жертв. Кроме того, высшее командное звено приехало на место первого взрыва на 15–20 минут раньше, чем было рассчитано время для срабатывания второго взрывного устройства.

— Очевидно, за терактами стоит украинская сторона. Вполне возможно, что это — подготовка к наступлению. Если бы они убили серьёзных военных, то это как-то дезорганизовало оборону. А в посёлке Крымское сейчас зафиксирована большая концентрация военной техники и живой силы ВСУ. Сейчас ведётся расследование. Ищут, проверяют, где зарегистрирована машина. По всем адресам, которые вызывают подозрения, выехали сотрудники. Местные жители дают показания, — уточнил представитель силового ведомства.

Как ранее сообщал Лайф, 7 июня в центре Луганска прогремели сразу два взрыва с интервалом в несколько мнут. Власти народной республики квалифицировали произошедшее как теракт. Жертвой взрыва стала капитан медслужбы Народной милиции ЛНР. Также различные ранения получили пять человек.