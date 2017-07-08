В Гамбурге началась встреча Путина, Меркель и Макрона

Сегодня, 8 июля, как ожидается, российский лидер встретится также с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

В Гамбурге, в отеле "Атлантик", началась встреча президента России Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее сообщалось, что российский лидер и глава Франции продолжат диалог, начатый во время их первой встречи в Версале в конце мая. В частности, они будут обсуждать перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества, борьбу с терроризмом и ситуацию на Украине.

Лайф ведёт текстовую трансляцию со второго дня саммита.