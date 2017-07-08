На Крите при невыясненных обстоятельствах скончалась россиянка

Также в критическом состоянии в реанимации находится её супруг. Дети пары отправлены домой, в Татарстан.

На греческом острове Крите по невыясненным на данный момент причинам скончалась 41-летняя туристка из России, сообщает местное издание FlashNews. Её муж находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимации.

Как сообщает СМИ, пара с двумя детьми прилетела в Грецию пять дней назад и поселилась в гостинице в Херсонесе, где женщине стало плохо. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть россиянки. Её 45-летний супруг был госпитализирован в критическом состоянии.

При содействии Посольства РФ, дети пары были отправлены домой, в Татарстан. В российском диппредставительстве настаивают на тщательном расследовании происшествия.

Ранее Лайф писал о том, что на Крите появилась первая жертва аномальной жары.