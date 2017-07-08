"ВКонтакте" остался в топ-5 самых посещаемых сайтов на Украине

По данным интернет-ассоциации страны, помимо социальной сети в первую пятёрку вошёл также и "Яндекс".

Запрещённые украинским президентом сайты "ВКонтакте" и "Яндекс" остаются в пятёрке самых посещаемых сайтов в стране. К такому выводу пришли в Интернет-ассоциации Украины, по заказу которой был проведён анализ трафика за июнь.

Согласно результатам исследования, первое место в списке занял Google, второе — Youtube, затем следуют Facebook, "ВКонтакте" и Yandex. На шестом месте в рейтинге — также запрещённая в стране социальная сеть "Одноклассники". Mail.ru занял девятую строчку в списке.

Напомним, 16 мая президент Украины Пётр Порошенко запретил на территории страны российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сервисы компаний Mail.ru и "Яндекс".

Ранее Лайф писал о том, что Порошенко отказался разблокировать "ВКонтакте", назвав соцсеть "рассадником деструктивных групп" и "едва ли не главным вместилищем пиратского контента в мире".