В Гамбурге задержали мужчину, пытавшего ослепить пилотов вертолёта во время G20

Как сообщает Associated Press, задержан 27-летний мужчина. Его имя не разглашается.

В Германии задержан 27-летний мужчина, пытавшийся ослепить лазером пилотов вертолёта, патрулировавшего небо во время саммита G20. По информации Associated Press, немец арестован по подозрению в покушении на убийство.

По информации полиции, инцидент, в результате которого пилоты не могли продолжить полёт, произошёл 6 июля. Проведя обыск в квартире подозреваемого, правоохранители обнаружили лазерную указку.

Ранее Лайф писал также о том, что демонстранты атаковали в Гамбурге полицейский вертолёт сигнальной ракетой. Общее количество получивших ранения сотрудников полиции в ходе протестов антиглобалистов — около 200 человек.