В Гамбурге задержали мужчину, пытавшего ослепить пилотов вертолёта во время G20

В Германии задержан 27-летний мужчина, пытавшийся ослепить лазером пилотов вертолёта, патрулировавшего небо во время саммита G20. По информации Associated Press, немец арестован по подозрению в покушении на убийство.
По информации полиции, инцидент, в результате которого пилоты не могли продолжить полёт, произошёл 6 июля. Проведя обыск в квартире подозреваемого, правоохранители обнаружили лазерную указку.
Ранее Лайф писал также о том, что демонстранты атаковали в Гамбурге полицейский вертолёт сигнальной ракетой. Общее количество получивших ранения сотрудников полиции в ходе протестов антиглобалистов — около 200 человек.
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