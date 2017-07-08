Путин пошутил в ответ на извинения Макрона за опоздание на встречу

Эммануэль Макрон извинился перед Владимиром Путиным за своё опоздание на двустороннюю встречу в Гамбурге. По словам президента Франции, это произошло из-за обсуждения климата. Российский лидер пошутил в ответ на извинения.
— Надеюсь, что теперь климат будет лучше, — сказал Путин.
Напомним, что сегодня с утра Путин, Макрон и Меркель провели встречу в отеле "Атлантик" в Гамбурге. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин лаконично довёл до двух лидеров позицию РФ по ситуации в Донбассе.
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