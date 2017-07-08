Путин пошутил в ответ на извинения Макрона за опоздание на встречу

Президент Франции обосновал свою задержку обсуждением климата. На это российский лидер выразил надежду, что теперь климат будет лучше.

Эммануэль Макрон извинился перед Владимиром Путиным за своё опоздание на двустороннюю встречу в Гамбурге. По словам президента Франции, это произошло из-за обсуждения климата. Российский лидер пошутил в ответ на извинения.

— Надеюсь, что теперь климат будет лучше, — сказал Путин.

Напомним, что сегодня с утра Путин, Макрон и Меркель провели встречу в отеле "Атлантик" в Гамбурге. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин лаконично довёл до двух лидеров позицию РФ по ситуации в Донбассе.