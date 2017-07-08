В Большом театре отменили премьеру балета в постановке Серебренникова

Премьера спектакля перенесена на неопределённый срок. О причинах подобного решения не сообщается.

В Большом театре перенесли премьеру балета в постановке режиссёра Кирилла Серебренникова "Нуреев" на неопределённый срок. Постановка должна была быть представлена 11 июля, сообщила пресс-служба театра. Вместо ранее заявленной постановки зрители смогут посмотреть балет "Дон Кихот".

Помимо Серебренникова, который выступил режиссёром и сценографом балета, над постановкой "Нуреев" работали хореограф Юрий Посохов и композитор Илья Демуцкий. Они же ранее создали балет "Герой нашего времени", который был удостоен премии "Золотая маска".

Напомним, художественный руководитель театра "Гоголь-центр" проходит в качестве свидетеля в рамках уголовного дела о хищении 200 миллионов рублей. В мае в театре прошли обыски.

Ранее Лайф писал о том, что следователи нашли у Кирилла Серебренникова квартиру в Берлине за 300 тысяч евро.