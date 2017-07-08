Арестованный в Италии уроженец Чечни готовил теракты

Исполнителем-смертником одного из взрывов по задумке боевика должна была стать его собственная жена.

По данным итальянской прокуратуры, арестованный по обвинению в терроризме выходец из Чечни Эли Бомбаталиев не только в прошлом был активным членом террористической группы, но и готовил новые теракты. Как сообщили на пресс-конференции представители ведомства, боевик подстрекал свою жену Марину Качмазову совершить подрыв при помощи пояса смертника. Однако женщина была задержана ещё в ходе расследования и экстрадирована в Россию, сообщают прокуроры.

Под наблюдение правоохранительных органов Эли Бомбаталиев попал после нападения боевиков на Дом печати в столице Чечни. По данным итальянской прокуратуры, арестованный являлся сообщником террористов. Кроме того, после этого он находился в Сирии, где участвовал в боях на стороне боевиков. Попав после 2015 года в Италию, он занялся террористической деятельностью уже там. Однако, как установили в ходе расследования прокуроры, боевик собирался устроить теракты за пределами Италии. Первоочередной целью атаки могла стать Бельгия, считает следствие.

В настоящий момент российские дипломаты обратились в правоохранительные органы Италии с запросом о предоставлении информации по данному расследованию.

Как ранее сообщал Лайф, уроженец Чечни был задержан на юге Италии по подозрению в организации атаки боевиков на город Грозный в Чечне и участии в террористической группировке.