Трамп пообещал выделить $639 млн на гуманитарную помощь

Согласно полученным данным, половину этой суммы получат страны Африки и Ближнего Востока, пострадавшие от засухи: Сомали, Южный Судан, Нигерия и Йемен.

Президент США Дональд Трамп пообещал выделить 639 миллионов долларов на различные гуманитарные программы. Как сообщает агентство Reuters, 331 миллион уйдёт на помощь голодающим в странах Африки и Ближнего Востока, которые пострадали от засухи. В число этих стран входят Сомали, Южный Судан, Нигерия и Йемен.

— Мы столкнулись с наихудшим гуманитарным кризисом со Второй мировой войны, — считает исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли. Он назвал обещание Трампа большой удачей.

За развитием событий во время второго дня саммита G20 следите в текстовой трансляции Лайфа.