Путин назвал самые актуальные для России темы обсуждения на G20

Российский лидер отметил, что обсуждались развитие мировой экономики, борьба с терроризмом и климатические изменения.

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции назвал самые актуальные для России темы обсуждения на G20. Российский лидер отметил, что главы государств говорили о развитии мировой экономики, борьбе с терроризмом и климатических изменениях.

— Это, прежде всего, экономический форум. Основная тема — развитие мировой экономики, хотя много тем возникает и смежных. Именно развитию уделялось основное внимание, — отметил российский лидер.

Участники саммита договорились об определении принципов устойчивости мировой экономики. Кроме того, была затронута тема отмывания денег.

Второй, не менее важной темой для обсуждения, как подчеркнул президент РФ, стала борьба с терроризмом, отслеживание денежных потоков с целью прекращения финансирования боевиков.

Третья тема — климатические изменения. Владимир Путин отметил, что канцлеру ФРГ Ангеле Меркель удалось достигнуть компромисса в непростой ситуации, когда США вышли из Парижского соглашения.