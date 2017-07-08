Путин: Трамп телевизионный очень сильно отличается от реального

Российский лидер выразил надежду, что с главой Белого дома удастся восстановить нужный уровень взаимодействия.

Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, какое впечатление Трамп составил при личной встрече. По мнению главы государства, им удалось установить личные взаимоотношения.

— Не знаю как прозвучит, но скажу как вижу — Трамп телевизионный отличается от реального человека, — заявил Путин. — Он конкретный абсолютно, абсолютно адекватно воспринимает собеседника,

достаточно быстро анализирует, отвечает на поставленные вопросы либо возникающие в ходе дискуссии какие-то новые элементы.

Президент выразил надежду на то, что если общение продолжится в таком же ключе, то получится хотя бы частично восстановить отношения с США.

— Мне кажется, что если так будем строить отношения, как беседа состоялась вчера, то есть основания полагать, что мы сможем восстановить хотя бы частично тот уровень взаимодействия, который нужен, — заключил Путин.

Как ранее сообщал Лайф, президенты Владимир Путин и Дональд Трамп 7 июля провели переговоры на полях саммита G20 в Гамбурге. Первая встреча двух лидеров длилась гораздо дольше заявленного времени — почти 2,5 часа. Обе стороны уже назвали этот разговор серьёзным и конструктивным.

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