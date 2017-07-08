Путин объяснил, почему Навальный неинтересен для диалога

Российский лидер провёл пресс-конференцию по итогам саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге ответил на вопрос, связанный с Алексеем Навальным.

— Я считаю, что мы можем иметь диалог, особенно такого уровня, как президентский или правительственный, с людьми, которые предлагают конструктивную повестку дня. Даже критического характера. А если речь идёт только о том, чтобы привлечь к себе внимание, то это неинтересно для диалога, — отметил Владимир Путин.

Напомним, встреча лидеров стран "Большой двадцатки" проходит в немецком Гамбурге 7 и 8 июля. Главы государств обсуждают международную повестку дня, а также ряд других актуальных тем.

Текстовую трансляцию Лайфа с G20 в Гамбурге читайте здесь.