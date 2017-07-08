В Гамбурге задержали депутата Европарламента

По данным СМИ, Элеонора Форенца присутствовала на акции протеста против саммита G20.

Депутата Европейского парламента Элеонору Форенца задержали в Гамбурге вместе с группой пятнадцати других итальянцев. О задержании в "Фейсбуке" сообщила сама Форнеца.

— Я задержана полицией Гамбурга вместе с другими товарищами. Причина — мы итальянцы. Меня обыскали и отобрали документы, — написала парламентарий.

По данным СМИ, группа итальянцев вместе с евродепутатом присутствовала на акции протеста против саммита G20, который сегодня завершился в Гамбурге.

Сама депутат заявила, что наблюдала за тем, чтобы в ЕС соблюдалось право на выражение несогласия. А своё задержание объяснила тем, что она была одета в тёмное, и это вызвало подозрение у полиции.

Как сообщал Лайф, в результате беспорядков в Гамбурге во время проведения саммита G20 полиция задержала 265 человек. За три дня форума 143 были доставлены в полицеские участки, а ещё 122 заключены под стражу. От действий демонстрантов пострадало более 200 сотрудников полиции.