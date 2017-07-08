Саммит G20 официально завершился в Гамбурге

В рамках мероприятия состоялся ряд двусторонних переговоров глав государств. В том числе, обсуждали ситуацию в Сирии и на Украине, а также другие актуальные вопросы международной повестки дня.

В Гамбурге прошла официальная церемония закрытия двухдневного саммита G20. Лидеры государств провели ряд двусторонних переговоров.

Одной из самых ожидаемых стала встреча президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Лидеры стран общались более двух часов. Среди тем для обсуждения были ситуация в Сирии, Украина и конфликт на Корейском полуострове. Также затрагивались вопросы внутренней политики каждой страны.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пресс-конференции по итогам саммита отметила, что рада данной встрече. Она подчеркнула, что все конфликты, конечно, не решены, но начало переговорному формату положено.

Следующий саммит "Большой двадцатки" состоится летом 2018 года в Аргентине. В 2019 году впервые хозяйкой встречи G20 станет Япония, а в 2020-м — Саудовская Аравия.