Кустурица: Путин — хороший человек, несмотря на мнение Запада о нём

Также известный кинорежиссёр дал оценку американскому лидеру Дональду Трампу, но она оказалась более резкой.

Известный югославский и сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица в интервью французскому изданию Journal du Dimanche высказался о президентах России и США Владимире Путине и Дональде Трампе.

— Это хороший человек, — сказал режиссёр о Путине. — С его приходом к власти сербская нация начала чувствовать к себе уважение. Сегодня на Западе его представляют дьяволом. Враньё! Это честный человек.

При этом он довольно резко высказался о президенте США Дональде Трампе.

— Трамп некомпетентен, он собирает чепуху, провоцирует заговоры и настраивает страны друг против друга, — отметил Кустурица.

Напомним, два лидера впервые встретились на саммите G20 в Гамбурге накануне, 7 июля. Переговоры Путина и Трампа длились гораздо дольше заявленного времени — почти 2,5 часа. Отмечается, что президенты обсудили Сирию, Украину, тему кибербезопасности и проблему санкций.