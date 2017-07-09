Меркель прокомментировала появление Иванки Трамп вместо отца на встрече G20

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала появление Иванки Трамп вместо отца на некоторых встречах в рамках саммита G20. По словам политика, каждая делегация сама решает, кто её будет представлять на мероприятиях.
— Делегации сами решают, нужно ли президенту страны присутствовать на встрече. Если не нужно, тогда делегация также сама решает, кто будет представлять страну вместо него, — сказала на пресс-конференции Меркель.
Канцлер также подчеркнула, что дочь президента США была неотъемлемой частью американской делегации на саммите.
— Иванка Трампа была неотъемлемой частью американской делегации, другие делегации тоже так делают. Всем хорошо известно, что она работает в Белом доме и принимает участие в некоторых инициативах, — сказала Меркель.
Как ранее сообщал Лайф, Иванка заменила отца на встрече, где обсуждались вопросы, касающиеся Африки, миграции и здравоохранения.
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