Пушков о переговорах Путина и Трампа: Это вам не Обама

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал на своей странице в "Твиттере" итог переговоров президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом. Первое, что отметил сенатор, это реакция самого американского лидера, назвавшего встречу "потрясающей". Тем самым Трамп показал, насколько отличается от предыдущего лидера США Барака Обамы.
— Трамп два часа беседовал с Путиным и назвал встречу "потрясающей". Это вам не Обама, сравнивавший Россию с Эболой. Совсем другой президент, — написал Алексей Пушков.
Кроме того, чуть ранее сенатор подчеркнул, что любой итог переговоров был бы воспринят противниками Трампа негативно, вне зависимости от того, о чём бы говорили и договорились главы России и США.
Трамп поступил верно, проведя углубленный диалог с Путиным. Те, кто в США его ненавидят, не простили бы ему ни долгой, ни краткой встречи.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 8 июля 2017 г.
Как ранее сообщал Лайф, переговоры лидеров России и США прошли в рамках саммита G20 в Германии. Вместо запланированной получасовой встречи разговор Путина и Трампа длился почти два с половиной часа. За это время главы государств успели обсудить Сирию, Украину, вопросы кибербезопасности и "вмешательства" России в выборы в США. После встречи Трамп охарактеризовал переговоры как "потрясающие".
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