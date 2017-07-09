Пушков о переговорах Путина и Трампа: Это вам не Обама

Как отметил российский сенатор, Дональд Трамп совершенно отличается от своего предшественника на посту президента США.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал на своей странице в "Твиттере" итог переговоров президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом. Первое, что отметил сенатор, это реакция самого американского лидера, назвавшего встречу "потрясающей". Тем самым Трамп показал, насколько отличается от предыдущего лидера США Барака Обамы.

— Трамп два часа беседовал с Путиным и назвал встречу "потрясающей". Это вам не Обама, сравнивавший Россию с Эболой. Совсем другой президент, — написал Алексей Пушков.

Кроме того, чуть ранее сенатор подчеркнул, что любой итог переговоров был бы воспринят противниками Трампа негативно, вне зависимости от того, о чём бы говорили и договорились главы России и США.

Трамп поступил верно, проведя углубленный диалог с Путиным. Те, кто в США его ненавидят, не простили бы ему ни долгой, ни краткой встречи. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 8 июля 2017 г.

Как ранее сообщал Лайф, переговоры лидеров России и США прошли в рамках саммита G20 в Германии. Вместо запланированной получасовой встречи разговор Путина и Трампа длился почти два с половиной часа. За это время главы государств успели обсудить Сирию, Украину, вопросы кибербезопасности и "вмешательства" России в выборы в США. После встречи Трамп охарактеризовал переговоры как "потрясающие".