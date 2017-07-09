В Киеве приземлился самолёт госсекретаря США Тиллерсона

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В Киеве приземлился самолёт госсекретаря США Тиллерсона

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Рекс Тиллерсон. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Сегодня состоится встреча главы Госдепа с украинским президентом Петром Порошенко.

В киевском аэропорту Борисполь приземлился самолёт госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Это первый официальный визит главы Госдепа на Украину.

Напомним, что сегодня состоится встреча Тиллерсона с президентом Украины Петром Порошенко. После этого у госсекретаря США запланирован двухдневный визит в Турцию.

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