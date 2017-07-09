В Киеве приземлился самолёт госсекретаря США Тиллерсона

Сегодня состоится встреча главы Госдепа с украинским президентом Петром Порошенко.
В киевском аэропорту Борисполь приземлился самолёт госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Это первый официальный визит главы Госдепа на Украину.
Welcome to #Kyiv Secretary Tillerson! pic.twitter.com/vmg0KtNWJy— Geoff Anisman (@geoffanisman) 9 июля 2017 г.
Напомним, что сегодня состоится встреча Тиллерсона с президентом Украины Петром Порошенко. После этого у госсекретаря США запланирован двухдневный визит в Турцию.
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