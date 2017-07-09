Названа предварительная причина смерти Антона Носика

Блогер Илья Варламов сообщил, что у Носика произошёл сердечный приступ. Смерть наступила в ночь на 9 июля.

Известный журналист Антон Носик скончался на 52-м году жизни, через пять дней после своего дня рождения. Как сообщил блогер Илья Варламов, у Носика мог произойти сердечный приступ.

— Смерть наступила в районе двух часов ночи. По предварительным данным, у Носика произошёл сердечный приступ. Другие подробности пока (10:40 мск) неизвестны, — сообщил блогер Илья Варламов.

Антон Носик являлся одним из самых популярных блогеров России, на его страницы в социальных сетях были подписаны десятки тысяч человек.

В конце 2015 года в отношении Антона Носика было возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти или вражды". В октябре 2016 года Пресненский суд Москвы признал Носика виновным и приговорил к штрафу в 500 тысяч рублей, позже в Мосгорсуде сумму снизили до 300 тысяч. В январе 2017 года Европейский суд по правам человека принял к производству жалобу Носика на приговор Мосгорсуда.