"Синдром отмены". Почему у Носика мог произойти сердечный приступ

По словам друга журналиста, за неделю до кончины Антон Носик много потреблял спиртного, а потом резко перестал.

По словам друга Антона Носика, журналист скончался прямо на его глазах, а виной тому может быть "синдром отмены". Как сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на друга, Носик жил с ним на его даче в деревне Пирогово. Мужчина уточнил, что всю последнюю неделю журналист пил очень много спиртного.

— Это был практически запой. Но Антон — волевой человек. Вчера он решил завязать. Ему весь день было очень плохо. А потом он просто встал с кресла и упал на бок, — рассказал друг Носика.

Когда врачи приехали, им осталось только констатировать смерть Антона Носика. На данный момент основной причиной смерти считается внезапная остановке сердца. Но к сердечному сбою мог привести так называемый синдром отмены, который может случиться, например, в случае кардинального изменения образа жизни, сообщает Mash.

Как ранее сообщал Лайф, журналист и популярный блогер Антон Носик скончался на 52-м году жизни.