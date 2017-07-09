В Российской академии художеств заявили, что со смертью Глазунова ушла эпоха

Об этом заявил заслуженный работник культуры РФ и председатель союза художников России Сергей Заграевский.

Художник Илья Глазунов, который скончался в ночь на девятое июля, представлял собой целую эпоху. Об этом Лайфу заявил академик Российской академии художеств, заслуженный работник культуры РФ и председатель Профессионального союза художников России Сергей Заграевский.

— Илья Сергеевич Глазунов — это эпоха. Я думаю, с этим согласится любой и это будет звучать постоянно. Это человек, прошедший со страной фактически всё послевоенное время и занимавший очень сложную, очень непростую позицию и в искусстве, и в идеологии, — сказал Заграевский, отмечая, что, несмотря на расхождения в мнениях с властью, Глазунов всегда оставался востребованным, благодаря бесспорному таланту.

— Он ухитрялся, будучи востребованным портретистом, делая портреты Брежнева, Индиры Ганди и многих других, продвигать определённые идеологемы, на которые советская власть смотрела сквозь пальцы, — рассказал коллега художника. — К тому же он, конечно, был замечательный организатор. Но его позиция, его роль — пожалуй, в этом его уникальность. Художников много, организаторов много, а такой, как Глазунов, — он один.