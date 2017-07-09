"Недолго радоваться". Синоптики прогнозируют трёхдневное потепление в Москве

Комфортные погодные условия и тепература от 20 до 23 градусов продлятся с понедельника по среду.

Специалист центра "Фобос" Александр Синенков рассказал Лайфу, какие сюрпризы погода приготовила для москвичей на следующую неделю.

— В первые дни рабочей недели погода в столице начнёт улучшаться,

облака в небе над столицей станут менее плотными. Днём в понедельник температура воздуха составит максимально 19–21 градус, а по области — от 18 до 23. Ветер сохранится северный слабый, атмосферное давление повысится ещё на пару миллиметров и составит 745 миллиметров ртутного столба, — рассказал синоптик.

Однако специалист отметил, что комфортная погода и температура от 20 до 23 градусов сохранится в Москве только до среды.

— Во второй половине недели вновь придёт прохлада и температура на несколько градусов понизится, — подчеркнул синоптик.

Отметим, что сегодня днём в столице ожидается 14–16 градусов тепла, а по области — 17–18.