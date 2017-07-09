В акциях протеста антиглобалистов в Гамбурге пострадали 476 полицейских

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В акциях протеста антиглобалистов в Гамбурге пострадали 476 полицейских

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Полиция во время беспорядков в Гамбурге. Фото: © REUTERS/Fabrizio Bensch

Манифестанты забрасывали полицию бутылками и камнями, разжигали на улицах города костры.

Общее количество немецкий полицейских, пострадавших во время акций протеста антиглобалистов и анархистов в Гамбурге за последние три дня, увеличилось до 476 человек. Как сообщает портал издания Deutsche Welle, в ответ на это правоохранители провели задержания 411 протестующих. Примерно половина из них была направлена под арест.

Отметим, что уличные протесты против проведения саммита G20 и беспорядки на улицах Гамбурга не прекратились даже несмотря на завершение работы "Большой двадцатки". Очередная ночь в городе прошла неспокойно — демонстранты забрасывали полицию камнями и бутылками, правоохранители были вынуждены применить в ответ водомёты и слезоточивый газ.

Как ранее сообщал Лайф, в ночь на 9 июля на улицы Гамбурга вновь вышли антиглобалисты. Около 600 манифестантов протестовали против саммита G20, хотя на тот момент он уже завершился.

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