Трамп: Пришло время конструктивного сотрудничества с Россией

Глава Белого дома добавил, что переговоры двух стран о перемирии в Сирии спасут жизни мирных граждан.

Президент США Дональд Трамп рассказал в своём микроблоге о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Республиканец заявил, что теперь пришло время продвигать конструктивное сотрудничество с Россией.

...We negotiated a ceasefire in parts of Syria which will save lives. Now it is time to move forward in working constructively with Russia! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июля 2017 г.

— Я дважды настойчиво спросил Путина о вмешательстве РФ в наши выборы. Он категорически отрицает это. Своё мнение я уже давал, — пишет Трамп в "Твиттере". — Мы провели переговоры о прекращении огня в Сирии, что спасёт жизни. Теперь пришло время продвигаться вперёд в конструктивном сотрудничестве с Россией!

Как ранее писал Лайф, на переговорах в рамках саммита G20 Путин и Трамп согласились, что факты вмешательства РФ в выборы в США не выявлены.