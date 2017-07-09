Трамп: Пришло время конструктивного сотрудничества с Россией

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Трамп: Пришло время конструктивного сотрудничества с Россией

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Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Глава Белого дома добавил, что переговоры двух стран о перемирии в Сирии спасут жизни мирных граждан.

Президент США Дональд Трамп рассказал в своём микроблоге о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Республиканец заявил, что теперь пришло время продвигать конструктивное сотрудничество с Россией.

— Я дважды настойчиво спросил Путина о вмешательстве РФ в наши выборы. Он категорически отрицает это. Своё мнение я уже давал, — пишет Трамп в "Твиттере". — Мы провели переговоры о прекращении огня в Сирии, что спасёт жизни. Теперь пришло время продвигаться вперёд в конструктивном сотрудничестве с Россией!

Как ранее писал Лайф, на переговорах в рамках саммита G20 Путин и Трамп согласились, что факты вмешательства РФ в выборы в США не выявлены.

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