Тиллерсон рассказал, что мешает наладить отношения России и США

По словам госсекретаря, граждане Соединённых Штатов всё ещё неуверенны по поводу невмешательства РФ в президентские выборы.

Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон считает, что обвинения России во вмешательстве в президентские выборы 2016 года мешают наладить отношения между государствами.

— Этот вопрос беспокоит американский народ, и этот вопрос также является препятствием для улучшения отношений между США и РФ, и этот вопрос необходимо решать для того, чтобы мы могли заверить американский народ в том, что не будет вмешательства в наши выборы ни со стороны России, ни со стороны кого-либо другого, — заявил госсекретарь.

Тиллерсон напомнил, что Путин и Трамп обсудили эту тему во время двусторонней встрече на саммите G20 в Гамбурге.

— Президент Трамп поднял этот вопрос непосредственно перед президентом Путиным, и, честно говоря, мы не ожидали другого ответа, чем тот, что получили, — добавил глава Госдепа.

Напомним, что президент США Дональд Трамп рассказал в "Твиттере" о переговорах с Путиным. По словам главы Белого дома, настало время конструктивного сотрудничества с Россией.