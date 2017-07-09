Порошенко заявил, что Украина рассчитывает на помощь США в "нормандском формате"

Читайте также

Порошенко заявил, что Украина рассчитывает на помощь США в "нормандском формате"

10

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и президент Украины Пётр Порошенко. Фото: ©REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины сказал об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарём Соединённых Штатов.

Глава Украины Пётр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает на помощь США по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном.

— Мы рассчитываем на помощь наших партнёров США в "нормандском формате", — заявил Порошенко.

Напомним, Рекс Тиллерсон прилетел сегодня, 9 июля, в Киев. Он провёл встречу с Порошенко. После визита на Украину госсекретарь США, как сообщалось, отправится в Турцию.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!