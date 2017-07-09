СМИ: Германия начала вывод своих войск с территории Турции

По предварительным данным, немецкие военные покинут базу НАТО Инджирлик до конца июля.

Власти Германии начали вывод своего воинского контингента с авиабазы Инджирлик в Турции. Об этом сообщает портал издания Spiegel со ссылкой на собственные источники в военном ведомстве ФРГ. Сообщается, что военные вместе с техникой будут передислоцированы в Иорданию. Сначала территорию Инджирлика покинут заправочные самолёты, а затем бомбардировщики "Торнадо" и 260 солдат бундесвера, в задачу которых входило участие в операции международной коалиции во главе с США против боевиков ИГИЛ*.

Отметим, решение о выводе воинского контингента было принято после того, как турецкие власти ограничили доступ немецким политикам на территорию авиабазы Инджирлик. По мнению Анкары, это ответная мера на нежелание Берлина выдать подозреваемых в организации госпереворота в Турции в июле прошлого года.

Как ранее сообщал Лайф, в начале июня этого года стало известно, что немецкие военные полностью покинут базу Инджирлик в Турции. Решение поддержал бундестаг ФРГ. Кроме того, о выводе войск сообщила и канцлер Германии Ангела Меркель, отметив, что он пройдёт без ущерба для коалиции.

* Деятельность организации запрещена на территории России по решению Верховного суда РФ.