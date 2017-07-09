"Пляжный сезон в Москве наступит". Синоптики обещают неделю жары в конце июля

Специалисты центра "Фобос" обещают, что погода всё же сжалится над жителями столицы.

Сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что пляжный сезон в Москве всё же наступит, хоть и с опозданием на 50 суток. Прогнозируется, что жители столицы смогут радоваться солнцу и температуре воздуха от 22 до 27 градусов тепла после 19–20 июля.

— К выходным, 15–16 июля, начнёт формироваться область повышенного атмосферного давления, которая в последующем перейдёт в самостоятельный антициклон, погода станет летняя, ожидаются солнечные и в основном сухие деньки, воздух лучше начнёт прогреваться, в среднем до +22…+27°С, постепенно доведя температуру воды до кондиции +19…+21°С (после 19–20 июля), — написал синоптик на своей странице в "Фейсбуке".

Тишковец отмечает, что погода в столице начнёт налаживаться уже с этого понедельника.

Как ранее писал Лайф, МЧС предупреждает москвичей о грозе, надвигающейся 9 июля вечером.