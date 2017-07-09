МЧС эвакуировало 900 автомобилей с фестиваля "Нашествие"

Из-за погодных условий на мероприятие была транспортирована специальная техника.

Более 900 машин эвакуировано сотрудниками МЧС с фестиваля "Нашествие" в период с 8 по 9 июля. Об этом Лайфу рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тверской области Наталья Козырева.

— Мы оказываем адресную помощь и вытаскиваем машины из грязи, сегодня мы помогали выкладывать древесный настил, чтобы машины более высокой проходимости, наподобие внедорожников, могли выбраться сами, — сказала она. — Работа продолжается, фестиваль ещё не закончился. Сейчас на парковках порядка девяти тысяч машин.

По словам представителя регионального ГУ МЧС, из-за погодных условий для помощи гостям фестиваля был транспортирован снегоболотоход. Помимо МЧС технику предоставили муниципальные власти и Минтранс Тверской области, а древесину предоставил Минсельхоз. Свою помощь предоставила и лесная пожарная охрана, а также волонтёры. Как отметила Козырева, правоохранительные органы следят за тем, чтобы гостям фестиваля помощь оказывалась на безвозмездной основе.

— Помимо того, что вытаскиваем машины с парковочной зоны, мы помогаем ремонтировать их в случае необходимости, — добавила Козырева.