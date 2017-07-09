Песков о протестах в Гамбурге во время саммита G20: Хулиганство случается

На фоне встречи мировых лидеров в городе прошли протесты, в результате столкновений пострадало более 470 полицейских, задержано 411 человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг протестных акций антиглобалистов во время саммита "Группы двадцати" в Гамбурге. По его словам, их действия никак не повлияли на работу форума.

— Это никак не мешало работе саммита. Это никакая не ирония. Подобные хулиганства какие-то, они случаются. Я, честно говоря, не хочу сейчас кого-то обидеть, вот этих антиглобалистов, но я не понял, почему они протестовали, — сказал представитель Кремля в эфире "России 1".

Песков также признался, что услышать от протестующих причин их действий не удалось, а потому происходящее воспринималось просто как хулиганство.

— Но я не видел там, в Гамбурге, людей, которые бы членораздельно объясняли, что им не нравится, к чему они призывают глав государств и правительств, которые в этом участвуют. И поскольку я этого не видел, просто воспринимал это исключительно как хулиганские действия, — подчеркнул Песков.

Напомним, в ходе беспорядков пострадало более 470 полицейских, задержано было 411 человек.