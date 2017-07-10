Песков рассказал, что Путин иногда поправляет переводчиков

По словам представителя Кремля, на переговорах у переводчиков может наступить кризисный момент, о чём он сам знает не понаслышке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин иногда поправляет ошибки переводчиков.

По словам представителя Кремля, когда речь идёт о встречах "на ногах", Путин чаще всего говорит по-английски, но на переговорах общается через переводчиков.

— Но когда ведутся переговоры и когда ведётся официальная встреча, он, конечно, общается через переводчика. Хотя английский он понимает практически полностью и иногда даже переводчика поправляет. У переводчиков всегда такой кризисный момент, я сам переводил на высшем уровне, а поэтому знаю, что это за стресс, — рассказал Песков в эфире "России 1".