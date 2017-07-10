Трамп сообщил о соблюдении режима прекращения огня в Сирии

Ранее международная группа экспертов согласовала меморандум о создании зоны деэскалации в районах Дераа, Кунейтра и Сувейда.

Президент США Дональд Трамп сообщил о соблюдении соглашения в зоне деэскалации на юго-западе Сирии, которое было достигнуто Россией, США и Иорданией.

— Сирийское прекращение огня, кажется, соблюдается. Многие жизни могут быть спасены. Результат встречи. Хорошо! — написал он в "Твиттере".

Syrian ceasefire seems to be holding. Many lives can be saved. Came out of meeting. Good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июля 2017 г.

Напомним, договорённость об обеспечении режима прекращения огня стала одним из важных итогов встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге.

Ранее в столице Иордании международная группа экспертов согласовала меморандум о создании зоны деэскалации в сирийских районах Дераа, Кунейтра и Сувейда. Режим прекращения действует с полудня 9 июля.